Названа главная проблема российских школьных учебников

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров назвал URA.RU главную проблему книг, по которым учатся дети в школах. По его словам, в каждом российском школьном учебнике прописано, что он был составлен согласно принятым в стране стандартам и рекомендациям, однако это не несет никаких гарантий его качества.

«Каждый учебник опирается на стандарты. Там указано, что он согласован, рекомендован министерством. Это не панацея то, что мы там укажем, что он опирается на стандарты. Они напишут в любом учебнике, что он согласован. Это уже просто гриф, к сожалению, не несет никакой гарантии», — заявил преподаватель.

Также он выступил за сокращение общего количества школьных учебников. По его мнению, стоит сужать набор книг, действующих параллельно по разным дисциплинам.

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России, член корреспондент РАО Евгений Ямбург отметил, что современные учебники должны являться вариативными. Он уточнил, что книги, по которым учатся дети, должны удовлетворять интересы разных подростков и учитывать их «специализацию».

По его мнению, создать единый учебник для гуманитарных предметов гораздо сложнее, чем для точных наук. «Ни один уважающий себя учитель литературы по учебнику не работает. Главная задача научить любить чтение, работать с текстами наших замечательных русских классических писателей: Александра Пушкина, Николая Гоголя и так далее. Еще сложнее с учебником истории, потому что здесь часто делают попытку навязать определенную идеологию и привести всех к одинаковым выводам», — подчеркнул Ямбург.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров посетовал на пробелы в учебниках истории и дал совет российским родителям воспитывать в детях любовь к своей стране. Глава МИД порекомендовал читать Есенина, Пушкина и других великих поэтов и писателей. Он назвал Россию малой родиной, которая хранит память предков, указал на то, что тут живут родители, у кого они еще живы, друзья, присутствует ощущение корней.