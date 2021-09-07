Итальянский учебник причислил Украину к российским регионам

Посольство: в итальянском учебнике географии Украина была отнесена к российским регионам

Посольство Украины в Италии заявило, что один из учебников географии причислил страну к российским регионам вместе с Белоруссией, Молдавией и Прибалтикой. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Речь идет об издании Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы. «Внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — заявили в посольстве.

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Дипломатическая миссия направила официальные обращения в Министерство образования Италии, Ассоциацию издателей и непосредственно в издательство, где был выпущен учебник, с просьбой исправить статью и предоставить ученикам «правдивую информацию о событиях на Украине».

Посольство также приложило фотографии учебника. Там говорится, что Украина «характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством», а школьникам второго класса предлагается заполнить пробелы в тексте о географических границах региона и входящих в него странах.

В сентябре 2019 года в Министерстве образования Украины предложили исключить из школьных учебников по истории упоминания о дружбе с Россией. Глава ведомства Анна Новосад заявила, что события 2013-2014 годов и начавшаяся после них война на юго-востоке страны «изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях». Глава украинского Минобра считает, что все эти события надо отображать в программах школ, в учебниках, «в том, как преподают учителя».

