На Украине начали переписывать учебники ради гендерного равенства

На Украине начали переписывать школьные учебники для достижения гендерного равенства. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, Украина присоединилась к международной инициативе равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц». В рамках этой программы в учебники внесут коррективы до 2024 года.

«Не только мама может раму мыть», — заявил министр. При этом он уточнил, его ведомству не ставили задач о замене «мамы» и «папы» на «родителя 1» и «родителя 2» или по поводу однополых браков.

Рассказывая о его личной позиции по поводу толеризации отношения к ЛГБТ в учебниках и в школьной программе, Шкарлет заявил, что считает себя терпимым и толерантным человеком, однако данный вопрос является для него «тяжелым».

«Партнерство Биарриц» на Украине курируется супругой президента Владимира Зеленского Еленой.

В феврале прошлый министр образования и науки Украины Анна Новосад жаловалась на стабильно низкое качество украинских учебников. В пример она привела обнаруженный в учебнике по всемирной истории за 10 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации. По словам министра, над вопросом, как изменить эту ситуацию, «бился не один министр». «Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели — качество не появилось», — отметила она.