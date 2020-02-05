Министр образования Украины пожаловалась на мемы в учебниках

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на стабильно низкое качество украинских учебников. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пример она привела обнаруженный в учебнике по всемирной истории за 10 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации. Ранее автор учебника пояснил, что изначально не заметил Ривза на предложенном иллюстратором снимке, однако позднее обратил внимание на мем и предложил оставить его в учебнике.

По словам министра, над вопросом, как изменить эту ситуацию, «бился не один министр». «Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели — качество не появилось», — отметила министр.

Грустного артиста, одетого в деловой костюм, прифотошопили к известному снимку «Обед на небоскребе», сделанному в 1932 году. Фотографию использовали для иллюстрации главы учебника о смене статуса США в мире после Первой мировой войны.

Одобренный украинским министерством образования учебник по всемирной истории выпущен в 2018-м году и издан за счет государственного бюджета.

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