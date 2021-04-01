В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

На Украине в школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма. Об этом сообщает портал «Историческая правда».

Речь идет о двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство «Грамота» в 2017 и 2018 годах соответственно.

Отмечается, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.