В России началась проверка школьного учебника со ссылкой на порносайт

Министерство просвещения, Российская академия образования и издательство «Просвещение» начали проверку школьного учебника иностранного языка, в котором есть якобы ссылка на порносайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы указанных ведомств и организаций.

В издательстве отметили, что речь идет об учебнике, который неоднократно проходил государственную и негосударственную экспертизу. На данный момент было принято решение приостановить распространение печатной версии учебника, в электронном формате уже были внесены исправления, пособия доступны по ранее приобретенным ссылкам. Также было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в иллюстрации ресурс.

Минпросвещения проверит издание, а также пересмотрит заключения экспертов по нему. Появление ссылки на порнографический ресурс может носить технический характер, сам учебник будет отозван, а детальные результаты проверки и заключение научно-методического совета — опубликованы.

«Федеральный перечень учебников — максимально прозрачная система оценки качества учебников, многоуровневая, проходящая через несколько экспертных фильтров. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван», — добавили в ведомстве.

Решение проверить пособие приняли также в Российской академии образования. Там подчеркнули, что переиздание не проходило экспертизу в РАО и напомнили, что эта процедура должна быть максимально объективной и требует научной, профессиональной и общественной оценки.

Ранее стало известно, что жительница Подмосковья нашла в школьном учебнике по английскому языку ссылку, ведущую на порносайт. На страницах одного из пособий сына-шестиклассника россиянка заметила задание, которое было посвящено визитным, клубным и кредитным картам. Внимание родительницы привлекла карта спортивного клуба. Адрес, размещенный на ней, показался женщине странным, и она решила проверить его. Ссылка оказалось рабочей и привела на сайт с откровенными фотографиями и видео для взрослых.

