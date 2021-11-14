Психолог перечислила необходимые действия при травле ребенка в школе

Психолог Маденко: родители не должны позволять ребенку самому справляться с буллингом

Детский психолог Екатерина Маденко сообщила, что родители не должны позволять ребенку справляться с травлей в школе самостоятельно. Об этом она рассказала газете «Известия».

По словам Маденко, многие родители ошибочно считают, что ребенок должен самостоятельно разбираться с трудностями. Однако к буллингу в школе это отношения не имеет. «При травле ребенок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно», — отметила специалист.

Эксперт призвала не говорить ребенку: «Дай сдачи» или «Сам виноват» и перечислила необходимые действия. Следует принять и поддержать ребенка, объяснить ему, как вести себя в определенных ситуациях. Затем родителям нужно обязательно собрать информацию от учителей, директора и школьного психолога. «Наблюдайте за состоянием ребенка. Однако будьте готовы к тому, что придется сменить школу или перейти на домашнее обучение», — сказала Маденко.

Эксперт также назвала признаки, которые сигнализируют о том, что ребенок подвергается травле: замкнутость, плохой аппетит и сон, отказ идти в школу, низкая успеваемость.

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