Психолог назвал причины агрессии у подростков в школе

Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов назвал причины агрессии у подростков в школе в беседе с изданием «Коммерсант».

Одной из причин роста насилия, в том числе и среди подростков, психолог назвал бедность. По его словам, невысокие зарплаты у педагогов приводят к тому, что те не могут быть образцом для подражания учеников. «Они будто юродивые в каком-то смысле, чудаки. Бизнесом надо заниматься или блогером становись, но не думай идти в токари, слесари и учителя», — подчеркнул он, отметив, что из-за этого цели и идеалы у подростков обламываются о реальность.

Кроме того, агрессии могут способствовать конфликты в семье, так как дети в этому случае видят четкую модель поведения. «Люди в основном не обращают внимания на то, как они себя ведут в присутствии детей, не задумываются о своей агрессивности, не пытаются ее избежать», — подчеркнул он. Кроме того, на ребенка влияет социальная и информационная среда.

По словам психолога, раньше школа была «практически сакральным местом, как церковь или кладбище». «Постепенно сакральность размылась, школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки. Насилие в ее стенах стало допустимым», — отметил он. При этом он подчеркнул, что проблема буллинга существовала всегда, но стала особенно острой в 1990-2000 годах.