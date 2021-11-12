В США подростки притворились ку-клукс-кланом и напали на чернокожего

Трое подростков из города Вудсборо (штат Техас, США) притворились членами ку-клукс-клана (ККК) и ударили электрошокером чернокожего школьника во время Хеллоуина. Об этом написало издание The Independent.

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Адвокат жертвы нападения Мэтт Мэннинг заявил, что в этот день еще пять человек пострадали от школьников в костюмах организации ККК. При этом пока что не раскрываются личности ни пострадавших, ни хулиганов. Однако правозащитник назвал произошедшее терроризмом.

«Это не случайность. Это не детская игра. Это не дедовщина или школьные шутки. Хулиганы могут бросить яйцо в чей-то дом, а не переодеться в ККК и ударить человека шокером», — заявил юрист. Он отметил, что школа Вудсборо, где учатся и нападавшие, и их жертвы, должна дать объяснений по «отвратительному, неоправданному и непростительному» инциденту.

В ответ администрация школы заявила, что не может следить за поведением учеников и отвечать за него, когда те находятся за пределами кампуса. Однако директор школы провел беседу с провинившимися учениками и их родителями. Полиция Вудсборо пока что не сообщала о поимке хулиганов, но начала официальное расследование.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих.