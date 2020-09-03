В Белом доме появился флаг ку-клукс-клана

В американском городе Уайт Хаус («Белый дом»), штат Теннесси, появился флаг ультраправого движения ку-клукс-клан (ККК). Его заметили обеспокоенные местные жители. Об этом сообщает виртуальный канал WKRN.

Неизвестный вывесил флаг на одном из сараев в Белом доме. Землевладелец, на территории которого находится постройка, рассказал, что он возмущен таким поступком. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что узнал о флаге KKK на своем сарае после того, как фотография с ним начала распространяться в социальных сетях. Он подчеркнул, что сразу же приехал, чтобы снять флаг, однако оказалось, что его прикрепили к стене сарая при помощи дрели, поэтому он просто свернул его, а позже демонтировал конструкцию.

Одна из местных пар выразила надежду, что подобный поступок не был направлен против них. «Я не знаю, можем ли мы воспринимать что-либо подобное как личное, но по иронии судьбы у нас никогда не происходило ничего подобного в этой области», — сказал Боб Бейн (Bob Bayne), проживающий через улицу от сарая на протяжении 10 лет совместно с женой, Комфорт (Comfort), которая родом из Нигерии. Бейн отметил, что его жена пережила ужасные вещи в своей родной стране, и надеется, что ей не придется бояться здесь.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих.