Украинцы устроили акцию в костюмах ку-клукс-клана

Люди в костюмах ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами «Да, мы расисты»

В Киеве группа людей устроила акцию в костюмах отстаивающей превосходство белых людей американской расисткой организации ку-клукс-клан. Видео шествия украинских расистов опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На записи видно, как люди, одетые в белые одеяния, состоящие из мантии, маски и конического головного убора, идут по городу с плакатами «Да, мы расисты», «ККК is back» и «White Power». После этого они сфотографировались с темнокожими парнями, сидящими на лавочке.

Ранее нападкам расистов подвергся чернокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Спортсмен заявил, что несколько неизвестных молодых людей выкрикивали в его сторону расистские оскорбления в центре Киева, но обошлось без драки.

На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что чернокожий спортсмен — один из самых достойных сынов Украины, которым гордится народ. Он также назвал недопустимым проявление расизма и ксенофобии и призвал полицию пресекать подобные явления.

В октябре во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев.