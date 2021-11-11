Российский подросток пытался заживо сжечь сверстника из-за пива

В Нижегородской области подросток решил сжечь сверстника за то, что тот облил его пивом

В поселке Неклюдово 17-летний подросток попытался заживо сжечь сверстника из-за того, что тот случайно облил его пивом, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

По данным следствия, 7 ноября нетрезвый злоумышленник избил приятеля. Подросток убежал от обидчика, но подозреваемый настиг потерпевшего у железной дороги, оглушил и облил легковоспламеняющейся жидкостью.

«Потерпевший, придя в сознание, смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета», — говорится в сообщении.

Обидчик юноши уже задержан. Заведено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»).

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