Подростки в Екатеринбурге избили майора полиции из-за телефона в руке — они искали в качестве жертвы женщину, но в какой-то момент захотели ограбить мужчину в гражданской одежде, увидев у него мобильник. Об этом в среду, 27 октября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По версии следствия, трое подростков напали на офицера поздним вечером, когда он возвращался домой в гражданской одежде. Преступники подкараулили его возле подъезда, брызнули ему в лицо из газового баллончика и избили. Во время избиения все трое молчали, у своей жертвы ничего не требовали и не похитили.

Вскоре всех троих поймали. Один из злоумышленников попытался скрыться, уехав в Туринскую Слободу, но его нашли и там.

Задержанные пояснили, что в тот вечер хотели ограбить кого-нибудь из представительниц слабого пола, но в последний момент переключили внимание на мужчину, который шел с телефоном в руке. Они его избили, но по какой-то причине не забрали телефон. Подростки не знали, что атаковали сотрудника полиции. На данный момент полиция передала в Следственный комитет все материалы для дальнейшего расследования преступления.