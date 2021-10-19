Полицейских задержали после жалобы россиянина на насилие в отделе МВД

СКР завел дело на трех оперативников уголовного розыска за насилие над жителем Оренбурга

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против троих оперативников уголовного розыска, на которых пожаловался житель Оренбурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Полицейским вменяется статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

По данным следствия, оперативники 4 октября доставили местного жителя в отдел полиции №2 Оренбурга. Они подвергли задержанного психическому и физическому насилию, чтобы добиться от него нужных показаний, которые бы улучшили их показатели по раскрытым преступлениям.

Потерпевший обратился с заявлением о преступлении, после проверки его показания подтвердились. Полицейских задержали. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

МВД проводит служебную проверку в отношении задержанных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главка по Оренбургской области.