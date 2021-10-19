Полицейских задержали после жалобы россиянина на насилие в отделе МВД

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против троих оперативников уголовного розыска, на которых пожаловался житель Оренбурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
Полицейским вменяется статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).
По данным следствия, оперативники 4 октября доставили местного жителя в отдел полиции №2 Оренбурга. Они подвергли задержанного психическому и физическому насилию, чтобы добиться от него нужных показаний, которые бы улучшили их показатели по раскрытым преступлениям.
Потерпевший обратился с заявлением о преступлении, после проверки его показания подтвердились. Полицейских задержали. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых.
МВД проводит служебную проверку в отношении задержанных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главка по Оренбургской области.