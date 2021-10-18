ФСБ поймала на рэкете главу отдела полиции в Хабаровском крае

СКР возбудил дело на главу ОМВД в Хабаровском крае за вымогательство премий у сотрудников

Начальник отдела МВД Бикинского района Хабаровского края подполковник полиции Александр Феоктистов стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Расследование в отношении полицейского ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Его поймали на рэкете сотрудники ФСБ, которым пожаловались недовольные произволом начальника подчиненные. После этого возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с июня по декабрь 2020 года начальник отдела полиции вымогал у своих сотрудников часть денежных премий. Общая сумма полученных Феоктистовым средств составила 120 тысяч рублей, уточняют «Вести.ру».

Феоктистов был назначен на пост главы ОМВД Бикинского района в 2018 году. Сейчас его отстранили от должности. Его обязанности временно исполняет Владимир Гусенков.