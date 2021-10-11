Полицейский пообещал прекратить бить россиянина за 20 тысяч рублей

В Липецке завели дело на полицейского, который избивал россиянина, вымогая 20 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 7 октября полицейский проверял информацию о возможном мошенничестве. Он приехал в садоводческое товарищество «Металлург-3», где избил местного жителя. После этого сотрудник правоохранительных органов привез мужчину в отдел, завел в служебный кабинет и вновь стал бить руками и ногами по голове. За прекращение экзекуции он потребовал 20 тысяч рублей.

Против полицейского возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге банду российских полицейских обвинили в вымогательстве денег у наркоторговца. Как считает следствие, подозреваемые в 2020 году требовали от наркодилера около полумиллиона рублей — за эти деньги они обещали не привлекать мужчину к ответственности.