Российский студент отсудил у МВД миллион рублей после пыток нашатырем

В Воронеже студент Максим Гребенюк отсудил у МВД России миллион рублей после пыток пакетом с нашатырем в отделении полиции. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Локтева.

Потерпевший планировал взыскать сумму около четырех миллионов рублей, однако по решению суда ему выплатят в четыре раза меньше.

По данным следствия, в мае 2018 года полицейские на рабочем месте издевались над двумя студентами — пытались выбить из них признание в краже, свидетелями которой они являлись. Правоохранители отобрали у молодых людей документы, после чего начали избивать и надевать на голову пакет с нашатырным спиртом.

В результате полиция завела дело по статье 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия»).

В конце апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейских обвинили в подбрасывании задержанному пакетика с мефедроном. Сотрудники правоохранительных органов избили мужчину и подкинули запрещенные вещества для повышения раскрываемости.