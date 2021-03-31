Полицейские заковали в наручники и избили пролившего на них кофе россиянина

В подмосковном городе Чехов на двух сотрудников полиции завели дело за избиение россиянина, пролившего кофе на форму одного из них. Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, 6 декабря прошлого года сотрудники патрульно-постовой службы зашли в кафе на Вокзальной площади. Сержант и старшина полиции разговаривали и пили кофе, но в какой-то момент посетитель заведение задел одного из них и пролил кофе на мундир.

Полицейские вывели россиянина из помещения, заковали в наручники, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место, где избили. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки и контузию глазных яблок. Выписавшись из больницы, мужчина сразу же обратился в полицию.

После проверки на сотрудников ППС завели дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По решению суда они арестованы.