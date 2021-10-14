ФСБ задержала полицейского начальника с фальшивым уголовным делом

В Брянской области СКР возбудил дело на главу отдела участковых за превышение полномочий

В Брянской области сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры выявили фальшивое уголовное дело, сфальсифицированное главой отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении задержанного полицейского начальника возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Он, по версии следствия, 11 июня 2021 года сфабриковал дело о незаконной продаже алкоголя местным жителем. Полицейский пошел на должностное преступление, чтобы создать видимость своей работы. В результате местный житель был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Полицейскому предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.