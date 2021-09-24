ФСБ задержала полицейских за вынос из подпольного казино еды и алкоголя

Благовещенский городской суд арестовал руководство и сотрудников амурского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Пятерых полицейских подозревают в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и грабеже. Трех правоохранителей взяли под стражу до 21 ноября, двух поместили под домашний арест.

Задержание провели сотрудники ФСБ. По данным следствия, полицейские в начале июня 2021 года получили незаконное вознаграждение от представителя подпольного казино, расположенного в Благовещенске, в обмен на крышевание со стороны правоохранителей. Также они вынесли оттуда еды, алкоголя и имущество на 12 тысяч рублей, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело.

СКР представил оперативное видео.

На кадрах бойцы спецназа ФСБ проводят задержание полицейских.