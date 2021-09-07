Полицейский давал россиянам марихуану для раскрытия преступлений

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края суд вынес приговор сотруднику полиции, который хранил марихуану и давал ее местным жителям для инсценировки раскрытия преступлений. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года и запрета на занятие должностей сроком в три года. На суде полицейский не признал свою вину, но его причастность к преступлению доказана.

По данным издания, в 2020 году сотрудник уголовного розыска отдела МВД Усть-Лабинского района для улучшения показателей своей работы заставлял местных жителей признаваться в хранении наркотиков. Он предоставлял им марихуану, а затем изымал ее якобы для раскрытия преступления.

Преступную деятельность полицейского выявили сотрудники регионального управления ФСБ.