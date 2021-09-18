ФСБ показала кадры задержания напавшего на полицейских россиянина

Пресс-служба Управления ФСБ по Воронежской области распространила кадры оперативной съемки, на которых запечатлен момент задержания напавшего на полицейских Виктора Мирского. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

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На видео видно, как сотрудники СОБР обыскивают закованного в наручники россиянина, несут и укладывают его на каталку скорой помощи.

Мужчина был пойман на территории Подгоренского района Воронежской области. Преступник пытался оказать сопротивление и вырваться из оцепления, но был ранен по касательной в голову.

По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в город Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.