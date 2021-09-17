Задержан напавший на отдел полиции в Лисках

Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и тройном убийстве. Это 54-летний житель села Волчанское Виктор М., сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Мужчина пойман на территории Подгоренского района Воронежской области, уточняет Baza. Виктора М. задерживали участковый и инспекторы ГИБДД, добавляет Telegram-канал Mash. Он попытался оказать им сопротивление, но получил огнестрельное ранение. В настоящее время подозреваемого везут в больницу. По одним данным, ранение несерьезное, по другим — его ранили в голову.

По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен огнестрельным оружием.