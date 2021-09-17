Заблокировано село с заминированным домом напавшего на отдел полиции в Лисках

Полицейские оцепили половину села Волчанское в Воронежской области, где идут работы по обезвреживанию заминированного дома 54-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках и тройном убийстве семьи фермеров. Об этом сообщает Baza.

Также силовики предполагают, что мужчина успел заминировать квартиру и в поселке Каменка, где живет его сестра. Полиция проводит там проверку.

По данным издания, подозреваемый долгое время жил в Россоши с семьей, но недавно ему пришлось переехать в село Волчанское, чтобы ухаживать за больной матерью. Она в июне скончалась, и сын остался жить в ее доме. Мужчина повздорил с соседями после того, как его скот уничтожил капусту с соседского огорода. Ему пришлось заплатить штраф.

По предварительным данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен огнестрельным оружием.

Ориентировки на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других.