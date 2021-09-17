Установлен подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках

Полиция вышла на след напавшего на отдел полиции в Лисках, его дом заминирован

Полиция установила личность предполагаемого преступника, который совершил тройное убийство в Воронежской области и напал на отдел полиции в Лисках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подозреваемому 54 года, он является жителем села Волчанское. Оперативники проводят у него дома обыск. Найдено два ружья. Преступника все еще ищут.

По версии следствия, ночью 16 сентября он застрелил фермершу и двух ее детей из-за бытового конфликта, связанного с дележом земли, напоминает Baza. После тройного убийства мужчина подорвал отдел полиции.