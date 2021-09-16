Напавшего на полицейских под Воронежем заподозрили в попытке бегства на Донбасс

Напавший на полицейских под Воронежем может попытаться скрыться в Донбассе, считают в СК

Мужчина, убивший трех человек и напавший на полицейский участок в Лисках под Воронежем, может попытаться скрыться на Донбассе — такую версию не исключает следствие. Об этом в четверг, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, от места преступления до границы с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) — всего около 130 километров. Поэтому, возможно, стрелок попытается сбежать в этот регион.

По предварительным данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), ранним утром 16 сентября местный житель убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (возрастом 19 и 5 лет). Затем он поехал к зданию местного ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен огнестрельным оружием. В настоящее время особо опасного преступника ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ориентировки на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов.