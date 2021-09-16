Напавший на отдел полиции в Лисках устроил перестрелку в Россоши

«Звезда»: вооруженный мужчина после нападения на отдел полиции в Лисках ведет перестрелку

Вооруженный мужчина, разыскиваемый за нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области, ведет перестрелку в Россоши. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Город Россошь находится в 115 километрах от Лисок. Других подробностей ЧП пока не известно.

Следствие не исключает, что подозреваемый может попытаться скрыться на Донбассе. От места преступления до границы с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) — всего около 130 километров. Поэтому, возможно, стрелок попытается сбежать в этот регион. Россошь расположена как раз на пути в Луганск.

По предварительным данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), ранним утром 16 сентября местный житель убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (возрастом 19 и 5 лет). Затем он поехал к зданию местного ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен огнестрельным оружием. В настоящее время особо опасного преступника ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ориентировки на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов.