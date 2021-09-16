На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку

Отделы МВД получили ориентировку на подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках

Воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов ориентировку на вооруженного мужчину, который совершил нападение на отдел внутренних дел в городе Лиски. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

О розыске опасного преступника предупреждены полицейские Центральной, Южной и Северо-Западной части страны. «Ориентировка передана всем от Ростова и Дагестана до Калининграда», — сказал собеседник издания.

В ней говорится, что мужчина в военном обмундировании, бронежилете и каске взорвал вход в отдел полиции в Лисках и скрылся на машине «Нива» серебристого цвета. Он вооружен.

Другой источник сообщил, что в Центральном Федеральном округе введен план «Цитадель», предусматривающий, что отделы МВД приведены в боевую готовность для отражения атаки.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ряду статей УК РФ: убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

По предварительным данным, мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отделе полиции, ранив сотрудника правоохранительных органов.