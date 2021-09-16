Спецназ ФСБ прибыл в Лиски после атаки на местный отдел полиции

Прибывший к отделу полиции в Лисках спецназ ФСБ попал на видео

Спецназ и взрывотехники ФСБ прибыли к подвергшемуся нападению отделу полиции в городе Лиски Воронежской области. Видео спецназовцев в четверг, 16 сентября, публикует Telegram-канал «ИНФО ДЕНЬ».

На кадрах заметен фургон ФСБ и стоящие возле него сотрудники спецназа, а также снаряжающийся в индивидуальный взрывозащитный комплекс оператор-взрывотехник. Демонстрируется территория возле подвергшегося нападению отдела полиции. На улице заметны автомобили скорой помощи, следственного комитета и других специальных служб.

16 сентября неизвестный в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, атаковал полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

