Отделы полиции в России приведены в боеготовность после нападения под Воронежем

После атаки в Лиски в Центральной России усилены полицейские патрули и охрана отделов

Российские полицейские участки привели в состояние повышенной боеготовности после атаки на отделение в Воронежской области. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, все отделы и посты полиции в Центральной России приведены в состояние повышенной боевой готовности. Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты, их выпускают на смену исключительно с боевым оружием. Также усилены все городские патрули. По данным полиции, подозреваемый мог попытаться скрыться в Белгородской области, его розыск продолжается.

16 сентября неизвестный в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

Позже региональное МВД сообщило подробности преступления. По данным полиции, в 5:30 утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.