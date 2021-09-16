Раскрыт мотив нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках

Мужчина совершил вооруженное нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области из мести на почве бытового конфликта. Мотив преступления раскрыл «Коммерсантъ».

По информации издания, напавший является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии. У мужчины произошел конфликт с женщиной из Каменского района, в нем же приняли участие сотрудники из лискинского отдела полиции. Злоумышленник совершил нападение на ОВД, затем застрелил женщину и ее старшего сына, а позже задушил ее младшего ребенка.

Подозреваемый и погибшие были соседями, сообщает РИА «Воронеж». Мужчина обратился в полицию в связи с конфликтом, но правоохранители не смогли ему помочь с решением проблемы.

Тела троих погибших найдены в селе Волочанское Каменского района, уточняет Baza.

Полиция ведет розыск преступника, скрывшегося на автомобиле «Нива». Он вооружен и особо опасен.

В 5:30 16 сентября в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство. Ранен один сотрудник полиции.

