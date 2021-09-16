После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело

СК начал расследование дел о нападении мужчины на отдел полиции в Лисках и убийстве

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после вооруженного нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве в четверг, 16 сентября.

По предварительным данным, мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отделе полиции, ранив сотрудника правоохранительных органов.

Расследование ведется по ряду статей УК РФ: «убийство», «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

Мужчина скрылся на автомобиле «Нива» в направлении города Острогожска Воронежской области. Ведется его розыск.