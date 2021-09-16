Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках

Уличная камера сняла момент вооруженного нападения на отдел полиции в Лисках

Вооруженное нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области попало под объектив уличной видеокамеры. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как паркуется машина «Нива», из нее выходит мужчина в камуфляжном обмундировании. Он подходит к входной двери в отдел полиции, производит какие-то манипуляции, а потом отбегает. Гремит взрыв.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей УК РФ: убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. По предварительным данным, мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отделе полиции, ранив сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина скрылся на автомобиле «Нива» в направлении города Острогожск Воронежской области. Ведется его розыск.