Стали известны подробности об убитой под Воронежем женщине с детьми

Убитая с детьми под Воронежем женщина была многодетной матерью-одиночкой

Стали известны подробности о семье, членов которой нашли убитыми в селе Волчанское в Каменском районе Воронежской области. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Женщина, убитая с детьми в селе Волчанском Воронежской области, была многодетной матерью-одиночкой. Отец скончался два года назад. В семье было семь или восемь детей. Соседка, хорошо знавшая погибших, охарактеризовала их как хороших и дисциплинированных. Вся семья, по ее словам, трудилась.

У них была своя корова. Тела, по словам соседки, обнаружил молочник, когда приехал забрать товар.

Утром 16 сентября в городе Лиски неизвестный вооруженный мужчина в военной форме и бронежилете подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Спустя некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.

Позже выяснилось, что до нападения на отделение полиции преступник убил 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и двоих ее детей из-за бытового конфликта.