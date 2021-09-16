Четверо россиян попали под подозрение по делу о нападении на полицию в Лисках

Следователи определили подозреваемых в причастности к нападению на отдел полиции в Лисках

Следователи определили круг подозреваемых в причастности к нападению на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время следователи проверяют четырех россиян — местных жителей. Личность нападавшего на отдел полиции пока не установлена. Вместе с тем оперативники выяснили, что он вооружен только самодельными взрывными устройствами. Первоначально сообщалось, что злоумышленник скрылся с автоматом.

Также проверяется версия, что напавший на полицию застрелил женщину с детьми.

На распространенной в сети фотографии предполагаемого преступника оказался мужчина, который не был причастен к преступлениям. Полицейские опросили и отпустили его, уточняет Telegram-канал «112».

По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о нападении на полицейский отдел и тройное убийство семьи в селе Волчанское передано в центральный аппарат ведомства.

По предварительным данным СКР, утром 16 сентября местный житель убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет) из-за бытового конфликта. Затем он поехал к зданию местного ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен. В настоящее время особо опасного преступника ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ориентировки на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов.