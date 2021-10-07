Вымогавший миллионы у вора в законе Мирона полковник МВД пойдет под суд

За взятку от вора в законе пойдут под суд бывший полковник полиции и сотрудник ФСБ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления Главного управления уголовного розыска (ГУУР) полковника МВД России Евгения Кузина и его соучастника — бывшего сотрудника ФСБ Игоря Фролова. Обвиняемых ждет суд. Об этом в четверг, 7 октября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, высокопоставленный полицейский, используя полученную от сообщника информацию, вымогал деньги у потерпевшего, угрожая привлечь его к уголовной ответственности. В один из дней он получил от жертвы вымогательства взятку на общую сумму в 25 миллионов рублей. Потерпевшим является Дмитрий Чантурия, известный в криминальном мире как вор в законе Мирон.

Сообщник Кузина — Игорь Фролов во время работы в ФСБ курировал Мирона по долгу службы. Но после увольнения передал информацию полицейскому, и тот занялся вымогательством. Авторитет сначала переписал участок земли в Дмитровском районе Подмосковья на родственников полицейского, но когда Кузин стал вымогать у него 25 миллионов рублей, Чантурия по совету одного из воров в законе написал на него заявление.

31 января 2020 года Пресненский суд Москвы арестовал Кузина и Фролова по делу о вымогательстве взятки у Мирона.

Следователем был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены более 28 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе фоноскопические и криминалистические. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

