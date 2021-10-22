В отношении избившего полицейского россиянина завели уголовное дело

В Нижневартовске россиянин стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейских

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан избивший полицейского россиянин. После нападения на правоохранителей он стал фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ЧП произошло в городе Нижневартовск 18 октября. Сотрудники ГИБДД остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Находившийся на пассажирском сиденье мужчина был недоволен действиями полицейских. Он начал ругаться матом, а затем нанес полицейскому удар ногой, сидя в салоне. Когда он вышел на улицу,то ударил сотрудника полиции головой в лицо.

В отношении задержанного СКР завел уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

21 октября сообщалось, что в отношении бывшего депутата Госдумы России Алексея Бурнашова, напавшего на полицейского, завели уголовное дело.