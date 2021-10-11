Россиянин напал на мешавшего ему делать ночью ремонт полицейского

В Ростовской области перед судом предстанет 28-летний россиянин, избивший мешавшего ему делать ночью ремонт полицейского. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе в одной из квартир на улице Измайлова в городе Азов обвиняемый проводил ремонт. Так как на дворе была ночь, он своими действиями мешал спать жильцам дома, и они вызвали полицию. На место прибыл участковый и попытался составить на мужчину протокол за нарушение общественного порядка.

Россиянину это не понравилось, и он набросился на офицера полиции с кулаками, нанес ему множество ударов по голове и телу, причинив легкий вред здоровью. Дебошира задержали и доставили в участок, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

1 октября сообщалось, что на Сахалине пьяная местная жительница избила сотрудника полиции за то, что он, по ее мнению, слишком долго ехал на вызов.

