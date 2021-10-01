Пьяная россиянка избила долго ехавшего на вызов полицейского

На Сахалине пьяная женщина избила полицейского за то, что он слишком долго к ней ехал

На Сахалине пьяная местная жительница избила сотрудника полиции за то, что он, по ее мнению, слишком долго ехал на вызов. Об этом сообщает ASTV.ru.

Инцидент произошел в поселке городского типа Ноглики еще 9 мая, однако о его обстоятельствах стало известно только после вынесения приговора. Живущая в одном из многоквартирных домов россиянка услышала взрывы петард в подъезде и вызвала полицию.

Прибывший сотрудник правоохранительных органов застал женщину в нетрезвом виде. Он попытался у нее узнать, что произошло, однако она отказалась что-либо рассказывать, потому что полицейский якобы долго до нее ехал. Сначала она оскорбляла его, а затем принялась бить ладонями по груди и кулаками по лицу.

Медики диагностировали у сотрудника полиции точечные кровоизлияния в области нижней губы и ушиб. Женщина признала свою вину. Суд назначал ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в центре Москвы на полицейского напал голый мужчина. Инцидент произошел 2 августа на улице Николоямская. Сотрудник ДПС заметил на проезжей части обнаженного россиянина и потребовал от него уйти с дороги. В ответ мужчина начал ругаться на полицейского матом, а затем напал на него с кулаками и нанес удар по голове.