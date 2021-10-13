Пришедший в отдел полиции Москвы вооруженный мужчина арестован

Суд отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который с оружием пришел в ОМВД в Москве

Преображенский районный суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который с оружием напал на полицейского. Об этом в среду, 13 октября, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 12 октября.

По версии следствия, вечером 12 октября 40-летний мужчина зашел в дежурную часть ОМВД по району Преображенское и направил пистолет на полицейского. Выстрелить он не смог — полицейский обезоружил и задержал преступника.

Представитель столичного Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова заявила, что возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

На допросе мужчина объяснил, что рассчитывал на ответный огонь со стороны полицейских. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

