На напавшего на полицейского бывшего депутата Госдумы завели уголовное дело

В отношении бывшего депутата Госдумы России Алексея Бурнашова, напавшего на полицейского, завели уголовное дело. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении россиянина уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Об инциденте стало известно 8 июля. Сотрудники ГИБДД остановили около Коммунального моста в Перми находившегося за рулем Mercedes Бурнашова. Депутата заподозрили в нарушении правил дорожного движения. Его отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медосвидетельствование, после чего он набросился на силовиков.

Позже в сети появилось видео задержания парламентария. «Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли, где вы живете? Взяточники. Я здесь живу, ни одного рубля не взял взятки, а вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?» — говорил Алексей Бурнашов.