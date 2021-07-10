Задержанный депутат Госдумы угрожал полиции и кричал «хоть в армии служил, чмо?»

Депутат Государственной Думы Алексей Бурнашов, которого задержали в Перми по подозрению в нарушении правил дорожного движения, угрожал правоохранителям, обвинял в коррупции, а также оскорблял их и кричал «ты хоть в армии служил, чмо?». Об этом в субботу, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает URA.RU.

«Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли, где вы живете? Взяточники. Я здесь живу, ни одного рубля не взял взятки, а вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?» — говорил парламентарий.

О задержании Бурнашова сообщалось 8 июля. Политика, находившегося за рулем Mercedes, остановили сотрудники ГИБДД. Депутата заподозрили в нарушении правил дорожного движения.

Как отмечается, ему пройти медосвидетельствование, после чего депутат набросился на полицейских.