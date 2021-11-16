Новость о запрете родителям посещать школы без QR-кода признали недостоверной

В министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области опровергли информацию о том, что родители не смогут посещать местные школы без QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Изначально фейковая новость начала распространяться в родительских чатах в WhatsApp. Авторы ссылались на постановление главного санитарного врача России, который запретил все массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года.

Информацию подхватили местные паблики в соцсетях. Например, скриншот из мессенджера опубликовали в группе «NewsNN.ru | Новости Нижнего Новгорода». «Посещение школ разрешено лишь при наличии сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста сроком три дня. Что касается родительских собраний, то их теперь будут проводить дистанционно на специальной платформе "Сферум"», — говорилось в посте.

Позже сообщение стали публиковать местные издания и некоторые федеральные СМИ. В частности, новость появилась на сайтах «ProГород» и «Царьград».

Представители министерства объяснили, что запрет на проведение массовых мероприятий в школах не касается родительских собраний, если они проходят с соблюдением всех мер безопасности (присутствующие должны соблюдать дистанцию и носить маски). Запрет также не распространяется индивидуальные посещения школы родителями.

Чиновники также пояснили, что сертификаты о вакцинации должны иметь при себе учителя и сотрудники школы. Однако эти требования не относятся к родителям учеников.

