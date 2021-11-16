Сообщение о возникновении COVID-19 от распыления фосгена оказалось недостоверным

Информация о сбрасывании с самолетов над городами токсического вещества (фосгена), который якобы провоцирует коронавирус, оказалась недостоверной. Миф о «химтрейлах» — следах, которые остаются в небе от самолетов якобы после распыления химических соединений, начал распространяться еще в 1990-х годах и с тех пор оброс новыми подробностями.

Установить первоисточник фейка о коронавирусе как «химическом пневмоните» не представляется возможным — эта информация получила широкое распространение в сети и тиражируется не первый год. Возникла она из теории заговора о «химтрейлах» или «химиотрассах».

Так, еще в 1996 году Военно-воздушные силы (ВСВС) США опубликовали статью о возможности управления и «владения» погодой к 2025 году. Статья не является научным исследованием: в ней несколько военных рассуждают о том, как управление погодой можно использовать для ведения боя. В частности, речь идет о применении химикатов для изменения погоды. Эту и последующие статьи журналисты в итоге интерпретировали так, что подобные испытания уже якобы проводились и следы от самолетов являются их признаками.

Конденсационные следы от самолетов действительно существуют, но объясняются они тем, что водяной пар из отработанного самолетного топлива примешивается к пару в атмосфере, из-за чего образуются техногенные облака. Возникнуть они могут в определенных слоях атмосферы и при определенных погодных условиях, в основном, на больших высотах. На маленьком расстоянии от земли, откуда газы могут достигнуть городов, такие следы попросту не формируются.

В фейковых постах также присутствует ссылка на издание Ad Alerta Digital, которое ссылается на признания пилотов Испанской метеорологической службы в том, что они якобы сбрасывали токсические вещества на города. Однако на самом деле этих признаний не существует.

Данный фейк был опровергнут еще в марте 2019 года, практически за год до пандемии коронавируса. Испанское издание Newtral писало, что для опровержения этих слухов даже проходили встречи с Гражданской гвардией и Службой охраны природы. Кроме того, Европейская комиссия, которой якобы доложили о признании пилотов, опровергла эту информацию. Более того, в ЕК рассказали, что проводили собственное расследование и не нашли доказательств существования плана об изменении климата в Испании. При этом в Государственном метеорологическом агентстве Испании подчеркнули, что эти слухи распространяются давно.

Иска европейских стран к ВОЗ, поданного якобы за отравление территорий, также не существует. Официальная информация об этом в интернете отсутствует, а агентство Reuters, по информации которого якобы написаны подобные посты, не сообщало ничего об иске.

«Отравляющий» самолет, фотографиями которого сопровождаются сообщения в мессенджерах и соцсетях, является воздушным судном для тушения пожаров — Supertanker 747, — сконструированным на базе Boeing 747. Белая жидкость на фото, сбрасываемая с самолета, — вода или специальное средство для тушения пожаров. Резервуары на другом фото, которые якобы наполняются токсичной жидкостью, на самом деле используются в качестве балласта для тестирования самолетов. Они имитируют вес пассажиров. Об этом говорится в краткой справке о самолете на сайте airliners. В посте, якобы демонстрирующем баки с токсическим веществом, использовано фото с этого сайта.

Наконец, симптомы отравления фосгеном, речь о котором идет в постах, отличаются от симптомов коронавируса. Прежде всего, фосген имеет специфический запах прелых фруктов или сена. Большие концентрации этого запаха в городах были бы заметны. Так, симптомы отравления: отек легких, сильное удушение, токсический бронхит, пневмония, плеврит, а также часто галлюцинации. При этом основными симптомами COVID-19 являются насморк, боль в горле и головная боль. В целом, на ранних стадиях он ощущается как обычная простуда. При этом симптомы отравления фосгеном проявляются через несколько часов, а симптомы коронавируса — через несколько суток.

Информация о «химическом пневмоните» тиражируется различными СМИ и пользователями соцсетей не первый год, равно как и связанный с ней миф о «химиотрассах» (следах от самолетов). При этом СМИ также не первый год опровергают эту информацию. Соответствующие публикации можно найти на порталах Kazinform, «Вечерняя Москва», «Аргументы и факты» и других.