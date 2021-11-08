Сообщения о перепрофилировании перинатального центра оказались недостоверными

Сообщения о том, что перинатальный центр в Калуге якобы хотят перепрофилировать под центр для больных с коронавирусом, оказались недостоверными.

В понедельник, 8 ноября, Telegram-канал «Оставьте нас в покое» сообщил, что в здании калужского перинатального центра планируют временно организовать госпиталь для пациентов с COVID-19. Отмечалось, что соответствующее решение будет принято региональным Минздравом в ближайшие дни. При этом канал ссылался на поступившее ему сообщение, не приводя никаких данных о его авторе. Автор присланного сообщения в свою очередь также не указал, откуда ему стала известна данная информация.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» опроверг информацию о перепрофилировании перинатального центра. По его словам, подобных планов у региональных властей никогда не было. Губернатор также напомнил, что ряд медицинских учреждений, в том числе перинатальные и онкологические центры, не подлежат перепрофилированию согласно требованиям Минздрава России.

Публикация «Оставьте нас в покое» не получила широкого охвата в СМИ и соцсетях. При этом позже она была обновлена — к ней было добавлено опровержение ранее размещенной информации со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью Совакова. Кроме того, в ряде региональных СМИ, в том числе на портале Kaluga24.tv, региональной версии KP.RU и «МК Калуга», также вышли материалы с опровержением сообщения о перепрофилировании центра.