В центре Гамалеи сообщили о сборе всех образцов коронавируса

Центр имени Гамалеи: у нас есть фактически полная коллекция всех вариантов коронавируса

В Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о сборе всех образцов коронавируса, которые есть или появляются в России. Такое заявление на Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий» сделал глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин. Его слова во вторник, 16 ноября, приводит «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у специалистов есть «фактически полная коллекция».

По данным оперштаба на 16 ноября, за минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 145 912.

Днем ранее, 15 ноября, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал четыре региона, в которых наблюдается максимальный рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю. Ими стали Сахалинская, Тверская, Амурская и Саратовская области. Министр отметил также, что рост количества госпитализированных в тяжелом состоянии фиксируется менее чем в половине российских регионов.