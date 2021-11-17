Попова рассказала о заболевших COVID-19 среди привитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила заболеваемость COVID-19 среди привившихся россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, коронавирусом заболевают до 2,5 процента вакцинированных граждан.
Ранее Попова заявила, что в Москве отмечается максимальное снижение заболеваемости COVID-19. Главный санитарный врач России подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в столице упала практически на 23 процента.
Она также упомянула, что вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами обсуждается на площадке правительства.