Попова отметила максимальное снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 23 процента

В Москве отмечается максимальное снижение заболеваемости COVID-19. Об этом во время совещания по вопросам развития генетических технологий рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает ТАСС.

Главный санитарный врач России подчеркнула, что заболеваемость COVID-19 в столице упала практически на 23 процента.

Ранее Анна Попова заявила, что меры против распространения COVID-19, которые приняты в России, эффективны, так как они помогают стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Москве выявили 2 966 новых случаев COVID-19. За все время пандемии количество заболевших достигло 1 904 523.