Президент РАН оценил необходимость введения QR-кодов в России

Введение системы QR-кодов в России при низких темпах вакцинации от COVID-19 является оправданной мерой. Так оценил необходимость введения цифровых пропусков президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, его цитирует ТАСС.

«Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. Вот QR-коды — один из таких моментов, потому что, пожалуйста, не получай QR-код, но тогда ты входишь в те ограничения, которые существуют», — заявил Сергеев.

Он также призвал посмотреть на опыт других стран и подчеркнул, что при низких темпах вакцинации от коронавируса показатели заболеваемости и смертности остаются высокими.

12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок — они касаются использования QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание.

Согласно документам, правительство предложило сделать предъявление QR-кодов обязательным в общественных местах, в том числе в кафе, ресторанах и торговых центрах, а также в самолетах и поездах. Также ведомство считает необходимым, чтобы с 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом выдавались только россиянам с медотводом от вакцинации.