В Кремле оценили пандемию коронавируса фразой «конца и края не видно»

Представитель Кремля Песков о пандемии коронавируса в России: конца и края не видно

В Кремле считали, что пандемия коронавируса завершится через полгода-год, однако ошиблись. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ее фразой «конца и края не видно». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, власти ошиблись в своих расчетах. «У нас уже скоро будет два года этой пандемии», — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль отслеживает ситуацию с оригинальными мерами борьбы с коронавирусом, которые предпринимаются в субъектах. Он отметил, что по работе с пандемией ключевым центром остается правительственный штаб.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что QR-коды в транспорте являются мировой практикой, признанной многими государствами безальтернативной в условиях пандемии COVID-19. По данному законопроекту предстоит серьезная работа в парламенте с участием соответствующих специалистов, уточнил Песков.